Лавров: США не станут поддерживать войска европейских интервентов на Украине

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сомневается, что Соединенные Штаты не станут обеспечивать поддержку войскам европейских интервентов на Украине.

Источник: МИД РФ

«Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эмманюэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там будут развернуты “экспедиционные войска” интервентов и будет “автоматическая гарантия”, что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», — сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу НТВ.

«А что на счет сути режима? Режим, запретивший русское во всех сферах: образование, СМИ, культура, быт, каноническую Украинскую православную церковь, законодательно поощряющий идеологию и практику нацизма, включая ритуальные факельные шествия и прочие сатанинские процедуры, этот режим останется? Значит, они хотят предоставить гарантии безопасности именно этому режиму», — добавил Лавров, отметив при этом, что Вашингтон слышит эти аргументы Москвы.

