Лавров: США не станут поддерживать войска европейских интервентов на Украине

«Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эмманюэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там будут развернуты “экспедиционные войска” интервентов и будет “автоматическая гарантия”, что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», — сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу НТВ.