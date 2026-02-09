В Чехии расследуют участие девушек из республики в списках Эпштейна

«Чешская полиция начала в понедельник расследование участия чешских несовершеннолетних девушек в списках американского бизнесмена и педофила Джеффри Эпштейна. Пока не решено, какое именно управление полиции будет этим заниматься. Среди множества опубликованных материалов упоминаются и некоторые данные, связанные с Чехией, в частности, что Эпштейн организовывал доставки из Чехии несовершеннолетних девушек», — говорится в сообщении.
Как уточняет издание, первые подозрения возникли еще в 2009 году, когда одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Гиффре, упомянула о возможной доставке чешских девушек в своем иске против Эпштейна.
«В настоящее время мы работаем с информацией, находящейся в открытом доступе. Порядок дальнейших действий будет уточнен позже, включая определение, какое именно управление полиции будет этим заниматься», — заявил в понедельник изданию Novinkу пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.
По словам Моравчика, ранее чешская полиция не располагала сведениями на эту тему и на данный момент не имеет собственной информации об этом.
Вирджиния Гиффре, которая, согласно официальным выводам, покончила с собой в 2025 году в возрасте 41 года, в своем иске к Эпштейну говорила о несовершеннолетних девочках со всего мира, при этом конкретно она упомянула лишь две страны — Турцию и Чехию. Турецкая прокуратура уже занимается этим делом.
«На основании имеющейся информации и убеждений истицы, ответчик перевозил несовершеннолетних девочек из Турции, Чехии, Азии и многих других стран, многие из них не говорили по-английски», — сообщается в ключевом отрывке из иска Гиффре к Эпштейну, который приводит издание Novinky.
Гиффре публично обвинила Эпштейна в том, что он заставил ее, 17-летнюю девушку, вступить в половую связь с британским принцем Эндрю. Позже власти США обвинили Эпштейна в сексуальном насилии над десятками молодых женщин, а также несовершеннолетними девочками. В 2019 году Эпштейн был найден повешенным в камере предварительного заключения, где ожидал суда. Официальное заключение: самоубийство.
Экс-глава МИД Чехии Ян Липавский, занимавший этот пост до 15 декабря 2025 года, обратился к правительству премьера Андрея Бабиша 6 февраля, с призывом изучить чешские следы в деле Эпштейна.