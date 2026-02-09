В Чехии расследуют участие девушек из республики в списках Эпштейна

Вирджиния Гиффре, которая, согласно официальным выводам, покончила с собой в 2025 году в возрасте 41 года, в своем иске к Эпштейну говорила о несовершеннолетних девочках со всего мира, при этом конкретно она упомянула лишь две страны — Турцию и Чехию. Турецкая прокуратура уже занимается этим делом.