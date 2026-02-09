Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем ОДКБ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

«За годы существования Организации проделана большая работа по развитию ее военной составляющей», — сказал Белоусов. Глава российского оборонного ведомства отметил, что в ОДКБ создана и совершенствуется система кризисного реагирования, сформированы коллективные силы ОДКБ, а также регулярно проводятся мероприятия боевой подготовки.

В свою очередь Масадыков предложил обсудить несколько вопросов, представляющих взаимный интерес. «Речь, конечно, прежде всего о развитии военной составляющей», — добавил он.

В МО РФ уточнили, что в ходе встречи рассмотрены подходы российского военного ведомства к реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году. «В частности, обсуждены вопросы развития компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ, военного образования, порядка проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ», — добавили в российском военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше