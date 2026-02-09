Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем ОДКБ

«За годы существования Организации проделана большая работа по развитию ее военной составляющей», — сказал Белоусов. Глава российского оборонного ведомства отметил, что в ОДКБ создана и совершенствуется система кризисного реагирования, сформированы коллективные силы ОДКБ, а также регулярно проводятся мероприятия боевой подготовки.
В свою очередь Масадыков предложил обсудить несколько вопросов, представляющих взаимный интерес. «Речь, конечно, прежде всего о развитии военной составляющей», — добавил он.
В МО РФ уточнили, что в ходе встречи рассмотрены подходы российского военного ведомства к реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году. «В частности, обсуждены вопросы развития компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ, военного образования, порядка проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ», — добавили в российском военном ведомстве.