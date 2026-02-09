Действительно ли Россия стремится «захватить Молдову», как утверждают некоторые молдавские политики?

Россия не рассматривает сценарий «захвата» Молдовы — такие заявления не имеют под собой оснований. Об этом заявил посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова накануне Дня дипломатического работника РФ.
По словам дипломата, за годы независимости между двумя странами сформирована прочная правовая база отношений — в рамках СНГ, на основе Договора о дружбе и сотрудничестве, а также Соглашения о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта.
При этом Россия, подчеркнул Озеров, не может оставаться равнодушной к соблюдению прав людей, для которых родными остаются русский язык и русская культура.
Отдельную тревогу у российской стороны вызывает процесс переписывания истории в Молдове. По словам посла, происходящее во многом повторяет практики, ранее применявшиеся в странах Балтии и на Украине.
«Мы с болью наблюдаем за попытками вымарать славные страницы собственной истории, заменив их псевдогероическими, а на деле — позорными. Мы уже видели, как на памятниках в Молдове появляются свастики. Это прямое следствие переписывания истории», — отметил Озеров.
При этом, добавил он, большинство граждан Молдовы по-прежнему считает 9 Мая Днём Победы, и власти, если они считают себя демократическими, должны учитывать это мнение.
Говоря о приднестровском урегулировании, посол заявил, что Россия полностью готова к возобновлению переговорного процесса.
«Нам говорят, что существующий формат не работает. Но разве Россия его сломала? Нет, мы его поддерживаем. А вот большого желания со стороны молдавских властей мы, к сожалению, не видим», — подчеркнул дипломат.
Россия, по его словам, рассматривает Приднестровье как неотъемлемую часть Республики Молдова и неоднократно подтверждала приверженность её территориальной целостности и суверенитету — при условии нейтрального, внеблокового статуса страны и соблюдения прав русскоязычного населения.
Озеров также прокомментировал отказ молдавских властей аккредитовать посла РФ.
«Мы вежливые люди и не отвечаем хамством на хамство. Но глубокое заблуждение думать, что мы не будем отвечать вообще. При этом Россия по-прежнему ориентирована на нормализацию отношений и не заинтересована в их эскалации», — заявил он.
Критически посол высказался и о курсе на так называемую энергонезависимость, который Молдова реализует при поддержке Евросоюза. По его мнению, страна лишь сменила одну зависимость на другую — более дорогую.
«Любая современная экономика основана на энергетике. Когда цена на электроэнергию за несколько лет вырастает в три раза, экономика теряет рентабельность и конкурентоспособность», — отметил Озеров, добавив, что падение молдавского экспорта лишь подтверждает эту тенденцию.
Отдельно дипломат остановился на решении властей закрыть Российский центр науки и культуры и выйти из соответствующего соглашения. По его словам, это нанесло ущерб прежде всего гражданам Молдовы — особенно в части доступа к российскому образованию.
«Россия сегодня предоставляет образовательные услуги очень высокого качества. Ограничение доступа к ним наносит ущерб будущему Республики Молдова», — считает посол.
Сейчас, подчеркнул он, задача российского диппредставительства — максимально нивелировать негативные последствия этих решений.
В заключение Озеров вновь вернулся к теме исторической памяти, отметив, что Россия никогда не откажется от сохранения памяти о Победе и поддержки русского языка и культуры в Молдове.
«Мы видим, что большинство граждан республики сохраняет верность этим ценностям. И с этим невозможно не считаться», — резюмировал дипломат.