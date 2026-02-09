Ричмонд
Губернатор предложил завозить девственниц для повышения рождаемости

Главу провинции Чиндо в Южной Корее исключили из правящей партии после скандального предложения «импортировать» девственниц для повышения рождаемости.

Главу провинции Чиндо в Южной Корее исключили из правящей партии после скандального предложения «импортировать» девственниц для повышения рождаемости. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Во время встречи с жителями политик Ким Хи-су заявил, что стране нужно реагировать на демографическую катастрофу.

«Если это невозможно, мы должны импортировать молодых девственниц из Шри-Ланки и Вьетнама, чтобы выдать их замуж за стареющих сельских холостяков», — сказал он.

Его слова, показанные по национальному телевидению, вызвали волну возмущения. Мэр города Кванджу назвал такое решение неприемлемым, а посольство Вьетнама в Сеуле осудило высказывание, заявив, что оно оскорбляет мигранток. Власти провинции Чолла-Намдо принесли официальные извинения за коллегу.

Члены Демократической партии единогласно проголосовали за исключение Ким Хи-су из своих рядов.

