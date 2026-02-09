Тюренков: захваты храмов в Молдове и на Украине проходят по одной кальке

Как отметил в эфире программы «Экспертиза» Михаил Тюренков, на канонической территории РПЦ, которой является Молдова, другие поместные православные церкви могут действовать только в рамках подворий по взаимному согласию предстоятелей. И если бы румынский патриарх договорился с московским патриархом, что даже в Москве могло появиться румынское подворье, это было бы абсолютно нормально. Но если появляется целая митрополия на территории государства, которая является канонической территорией другой церкви, это называется беззаконием.