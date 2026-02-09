Тюренков: захваты храмов в Молдове и на Украине проходят по одной кальке

Руководитель религиозной редакции телеканала «Царьград» Михаил Анатольевич Тюренков считает, что процессы захвата храмов Русской православной церкви как на Украине, так и в Молдове проходят по одной кальке. И Бессарабская митрополия, которая сейчас, по сути, захватывает приходы канонической молдавской церкви, действует примерно так же, как неканоническая ПЦУ захватывает храмы и святыни канонической Украинской православной церкви.
Как отметил в эфире программы «Экспертиза» Михаил Тюренков, на канонической территории РПЦ, которой является Молдова, другие поместные православные церкви могут действовать только в рамках подворий по взаимному согласию предстоятелей. И если бы румынский патриарх договорился с московским патриархом, что даже в Москве могло появиться румынское подворье, это было бы абсолютно нормально. Но если появляется целая митрополия на территории государства, которая является канонической территорией другой церкви, это называется беззаконием.
Михаил Тюренков отметил, что румынское государство несамостоятельно, что оно находится в такой полуоккупации Западом, это государство Евросоюза, в котором Румыния является не ведущим государством, а ведомым. И попытки, может быть, пока не аннексии Молдовы, но постепенного приведения в орбиту Румынии, по сути, ползучей оккупации, проводятся в том числе и посредством религиозной борьбы.
Михаил Тюренков высказал надежду, что рано или поздно сам благочестивый, древний, мудрый молдавский народ, другие этносы этой замечательной земли все-таки осознают, что без канонического православия им существовать просто невозможно.