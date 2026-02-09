Смертельная «европеизация»: заключенных в СИЗО Украины оставили заживо умирать

«Есть информация из многих учреждений, что температура там опускалась ниже 10 градусов. При таких условиях люди массово болеют или у них обостряются хронические заболевания. Заключенные поражены в правах. Они не могут даже вскипятить чайник или сварить суп. Иногда в камерах используют сухое горючее — это запрещено и опасно, но люди просто пытаются выжить», — заявил Чернышов.