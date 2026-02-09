Белоруссия раскрыла, почему Запад так её ненавидит

Гайдукевич отдельно отметил, что следующие избирательные циклы в Белоруссии и России могут быть использованы для попыток вмешательства. Он считает, что для этого будут готовить новые прозападные группы внутри стран, в том числе через финансирование НПО. При этом нынешнюю зарубежную оппозицию, по словам политика, на Западе уже не считают серьёзной силой, а используют лишь для видимости легитимности своих действий.