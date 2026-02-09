Белоруссия раскрыла, почему Запад так её ненавидит

Он прокомментировал информацию от российской разведки о планах западных стран дестабилизировать ситуацию в республике через различные неправительственные организации. Политик заявил, что этим планам не дадут осуществиться, а главная причина давления — это суверенный внешнеполитический курс Минска. Гайдукевич подчеркнул, что Запад ведёт гибридную войну против Белоруссии именно из-за её тесной интеграции с Россией.
«Они знают, что мы никому не угрожаем, что мы никогда ни на кого не нападём. Почему они хотят власть в Беларуси поменять? Причина одна — то, что Александр Лукашенко, придя к власти, взял курс на союз с Российской Федерацией. Вот это Западу не нравится», — указал парламентарий.
По его мнению, подобный союз делает обе страны сильнее, что не устраивает западные государства. Депутат также утверждает, что Запад рассматривает постсоветское пространство только как инструмент для борьбы против России, не заботясь о народах этих стран. В качестве примера он привёл текущую ситуацию на Украине.
Гайдукевич отдельно отметил, что следующие избирательные циклы в Белоруссии и России могут быть использованы для попыток вмешательства. Он считает, что для этого будут готовить новые прозападные группы внутри стран, в том числе через финансирование НПО. При этом нынешнюю зарубежную оппозицию, по словам политика, на Западе уже не считают серьёзной силой, а используют лишь для видимости легитимности своих действий.
Напомним, что Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о планах Запада организовать в Белоруссии смену власти. По её данным, западные неправительственные фонды и организации из США, Великобритании, Польши и других стран собирают силы для новой попытки так называемой цветной революции. Их задача — найти в белорусском обществе новых протестных лидеров.
