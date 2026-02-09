Вэнс и Пашинян подписали соглашение о мирном ядерном сотрудничестве

Напомним, ранее стало известно о том, что самолёт с Джей Ди Вэнсом на борту совершил посадку в ереванском аэропорту Звартноц. Как сообщалось, его визит в столицу Армении входит в программу более крупного регионального турне. Как стало известно, основной целью данной миссии, по заявлению американской стороны, является продвижение мирных инициатив и экономического проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».