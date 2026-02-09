Вэнс и Пашинян подписали соглашение о мирном ядерном сотрудничестве

В рамках сделки американская сторона направит на первом этапе инвестиции в размере пяти миллиардов долларов, а на втором — ещё четыре миллиарда. Как заявил Джей Ди Вэнс на совместной с Пашиняном пресс-конференции, Вашингтон крайне редко делится своими технологиями, но уверен в решении в случае с Арменией благодаря курсу её премьер-министра.
«Наша страна крайне редко принимает решение о передаче своих технологий другим государствам. В случае с Арменией мы уверены в этом благодаря позиции и курсу, проводимым под руководством вашего премьер-министра», — сказал Вэнс.
Вице-президент США пояснил, что в Армению будут поставлены малые модульные реакторы американских технологий, а также необходимое оборудование, топливо и будут обеспечены сервисные услуги. Помимо энергетического блока, стороны договорились о поставке Еревану разведывательных беспилотников V-BAT на сумму 11 миллионов долларов.
Пашинян отметил, что эффективность данных беспилотных аппаратов подтверждена обширным опытом их применения, и они внесут значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Напомним, ранее стало известно о том, что самолёт с Джей Ди Вэнсом на борту совершил посадку в ереванском аэропорту Звартноц. Как сообщалось, его визит в столицу Армении входит в программу более крупного регионального турне. Как стало известно, основной целью данной миссии, по заявлению американской стороны, является продвижение мирных инициатив и экономического проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».
