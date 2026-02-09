Ричмонд
Вэнс: США поставят Армении БПЛА на $11 млн

США впервые поставляют Армении крупную партию военных беспилотников.

США впервые поставляют Армении крупную партию военных беспилотников. Об этом объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в Ереване.

«Мы впервые объявляем о крупной продаже военных технологий — разведывательных беспилотников на 11 миллионов долларов — нашим армянским партнерам», — сказал Вэнс. Он назвал сделку вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что страна приобрела у американской стороны беспилотники V-BAT. По его словам, эти аппараты внесут существенный вклад в укрепление обороноспособности республики.

Обе стороны выразили надежду, что эта сделка станет основой для дальнейшего расширения военно-технического сотрудничества между Вашингтоном и Ереваном.

Читайте также: «Раскрыта повестка визита вице-президента США Вэнса на Южный Кавказ».

