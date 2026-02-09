Ричмонд
В РФ предложили ввести специальность «паллиативная медицинская помощь»

Врач может стать специалистом паллиативной помощи, пройдя 144-часовую программу повышения квалификации.

Источник: Комсомольская правда

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ольга Демичева предложила создать специальность «паллиативная медицинская помощь». Об этом пишет ТАСС.

«Пора обернуться уже к этой специальности как к самостоятельной — она сложная, она многоплановая», — сказала Демичева на заседании по теме «Здравоохранение и народосбережение».

Врач может стать специалистом паллиативной помощи, пройдя 144-часовую программу повышения квалификации. Это было необходимо для насыщения рынка специалистами, отметила член СПЧ.

Ранее KP.RU сообщил, что разные регионы России разрабатывают методики развития паллиативной помощи. В частности, над этим вопросом работают на Донбассе. Основная цель таких программ — улучшить качество жизни неизлечимо больным людям.