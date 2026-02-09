Новейшие российские БПЛА-дрононосцы «Гербера» сняли на видео в тылу ВСУ

Новинку уже увидели на Сумском направлении. Дрон несёт на крыльях множество небольших беспилотников, которые запускают в нужный момент для удара по цели. Известно, что летает «Гербера» на 300−600 километров, и это позволяет сильно увеличить зону поражения FPV-дронов.