Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новейшие российские БПЛА-дрононосцы «Гербера» сняли на видео в тылу ВСУ

Российские военнослужащие начали применять против ВСУ новейшие беспилотники-матки, несущие на себе множество FPV-дронов. Как пишет SHOT, «Гербера» может действовать в глубоком тылу противника и наносить удары по энергетике.

Российский беспилотник «Гербера» в зоне проведения СВО. Видео © SHOT.

Новинку уже увидели на Сумском направлении. Дрон несёт на крыльях множество небольших беспилотников, которые запускают в нужный момент для удара по цели. Известно, что летает «Гербера» на 300−600 километров, и это позволяет сильно увеличить зону поражения FPV-дронов.

Появление дронов-маток беспокоит Киев. В Минобороны заявляли, что сообщения об их применении приходят уже несколько дней.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспилотники в корне изменили современные боевые действия. По его словам, возврата к прошлому формату конфликтов уже не будет, и отстающим придётся догонять нынешний уровень развития таких технологий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше