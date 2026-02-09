Сийярто сказал, какую страну следует принять в Европейский союз «вместо Украины»

Как заявил Сийярто в ходе пресс-конференции, присоединение Украины ослабило бы Евросоюз.
Также министр заявил, что Венгрия всегда была против требований к Грузии «отказаться от своего суверенитета из-за вступления в ЕС».
Министр провел пресс-конференцию после встречи в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.
