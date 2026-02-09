Ричмонд
Сийярто сказал, какую страну следует принять в Европейский союз «вместо Украины»

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу следует стремиться к присоединению Грузии, а не пытаться как можно скорее принять Украину.

Как заявил Сийярто в ходе пресс-конференции, присоединение Украины ослабило бы Евросоюз.

Также министр заявил, что Венгрия всегда была против требований к Грузии «отказаться от своего суверенитета из-за вступления в ЕС».

Министр провел пресс-конференцию после встречи в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Читайте материал «Сийярто сказал, в каком случае украинский конфликт был бы уже завершен».

