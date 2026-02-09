Депутата Рады Гунько приговорили к четырем годам тюрьмы за коррупцию

Хотя фамилия депутата не называется, описанные события полностью соответствуют делу депутата Гунько. Ему было предъявлено обвинение в 2023 году. По версии следствия, он предлагал предпринимателю возможность аренды государственных земель Национальной академии аграрных наук Украины. Первоначальный приговор предусматривал семь лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности, однако он не вступил в силу из-за апелляции. В начале февраля этого года стало известно, что Гунько также фигурирует в новом уголовном производстве по факту хищения имущества Национальной академии аграрных наук на сумму около 700 тысяч долларов. По этому новому делу ему может грозить до 12 лет тюремного заключения.