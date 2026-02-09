Депутата Рады Гунько приговорили к четырем годам тюрьмы за коррупцию

Депутатская группа в Верховной раде, ранее поддерживавшая правящую партию «Слуга народа» дополнительными голосами, оказалась на грани расформирования. Причиной стало осуждение одного из ее членов, депутата Анатолия Гунько, к четырем годам лишения свободы за коррупционные преступления.
«Четыре года тюрьмы получил народный депутат Украины, разоблаченный в незаконном получении $85 тыс. за аренду земли», — заявили в Telegram-канале Службы безопасности Украины отметив, что дело было рассмотрено в апелляционном суде.
Хотя фамилия депутата не называется, описанные события полностью соответствуют делу депутата Гунько. Ему было предъявлено обвинение в 2023 году. По версии следствия, он предлагал предпринимателю возможность аренды государственных земель Национальной академии аграрных наук Украины. Первоначальный приговор предусматривал семь лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности, однако он не вступил в силу из-за апелляции. В начале февраля этого года стало известно, что Гунько также фигурирует в новом уголовном производстве по факту хищения имущества Национальной академии аграрных наук на сумму около 700 тысяч долларов. По этому новому делу ему может грозить до 12 лет тюремного заключения.
В дополнение к тюремному сроку, суд запретил Гунько избираться в органы государственной и местной власти, а также занимать государственные должности в течение трех лет. Это автоматически влечет за собой утрату депутатского мандата.