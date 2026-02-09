Ричмонд
Анонсированная Зеленским покупка 250 истребителей обойдётся Киеву в €50 млрд

Озвученное Владимиром Зеленским намерение Украины приобрести 150 истребителей Gripen и 100 Rafale оценивается примерно в 50 миллиардов евро. Об этом пишет Defense Express.

Источник: Life.ru

Издание приводит расчёты, согласно которым стоимость одного самолёта Gripen составляет около 184 миллионов евро, а одного Rafale — около 225 миллионов евро. Принимая во внимание затраты на эксплуатацию в течение всего срока службы (примерно 40 лет), общая сумма расходов может превысить 100 миллиардов евро.

В случае успешного завершения сделки, Украина, благодаря значительному пополнению своего авиапарка, сможет подняться в десятку ведущих мировых держав по силе военно-воздушных сил и занять место среди наиболее мощных авиационных держав Европы.

До этого Зеленский заявил, что Киев уже имеет договорённости о поставках крупных партий боевой авиации. По его словам, речь идёт о 150 шведских истребителях Gripen и 100 французских Rafale.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.