Анонсированная Зеленским покупка 250 истребителей обойдётся Киеву в €50 млрд

Издание приводит расчёты, согласно которым стоимость одного самолёта Gripen составляет около 184 миллионов евро, а одного Rafale — около 225 миллионов евро. Принимая во внимание затраты на эксплуатацию в течение всего срока службы (примерно 40 лет), общая сумма расходов может превысить 100 миллиардов евро.