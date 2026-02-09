Бывший посол Италии рассказал, из-за чего нервничал руководитель МИД страны

Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал, что в феврале 2022 года Луиджи Ди Майо, руководивший итальянским МИД, нервничал перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Экс-посол заявил, что молодой итальянский министр был взволнован перед встречей с «ветераном дипломатии» Лавровым.
Беседа, состоявшаяся в Москве, прошла в целом в теплой атмосфере, сказал бывший посол.
