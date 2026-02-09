Ричмонд
Политолог Стрельникова объяснила интерес Китая к Гренландии

Политолог Ирина Стрельникова заявила, что Китай в 2018 году стремился к развитию инфраструктуры Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Китай в прошлые годы проявлял интерес к развитию инфраструктуры и участию в проектах по добыче полезных ископаемых в Гренландии. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

По ее словам, в 2018 году Пекин предлагал Гренландии проекты по строительству аэродромов и разработке редкоземельных металлов, что вызвало серьезную обеспокоенность в США.

При этом Арктика в целом оставалась для Китая на периферии стратегического планирования, отметила политолог. Вместе с тем власти КНР учитывали потенциальную выгоду и перспективность проектов в регионе, а также объявили страну приарктическим государством и заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией.

Ранее евродепутат Фернан Картайзер назвал ситуацию с Гренландией предательством НАТО.

