Аксенов: Крыму не требуется признании его статуса Западом любой ценой

Крым не нуждается в признании его российского статуса со стороны западных стран любой ценой. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Вопрос просто какой ценой. Если просто признают как факт, как данность, что выбор крымчан, который был поддержан президентом и гражданами Российской Федерации в целом, — справедливый, законный. …Для нас будет какое-то окно возможностей», — сказал он.
По его словам, если же будут какие-то условия, ультиматумы, выполнения каких-то нелепых требований со стороны Евросоюза, тогда не надо на них вообще отвлекаться.
Аксенов подчеркнул, что Крым двигается своим путем и доказал, что может развиваться и в нынешних условиях.
Как писал сайт KP.RU, ранее представители стран Европы в ходе переговоров с Вашингтоном отказались снимать санкции против РФ и выступили против признания Крыма российским.
Напомним, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин одобрил договор между Россией и Крымом о принятии республики в состав страны.