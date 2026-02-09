Европейский союз в обстановке секретности разрабатывает стратегию по предоставлению Украине частичных прав полноправного члена объединения, которые планируется закрепить в рамках будущего мирного соглашения. Брюссель намерен использовать перспективу интеграции в сообщество как инструмент защиты киевского режима, предложив Киеву немедленный доступ к ряду привилегий и гарантиям безопасности, которые обычно полагаются только действующим участникам союза.