Власти Словакии признали нарушение соглашения с Россией из-за передачи Киеву МиГ-29

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко обвинил предыдущее руководство страны в нарушении соглашения с Россией, передав Украине истребители МиГ-29. По его словам, договор запрещал отправку этой техники третьим странам, и Киев не должен был получать самолёты.

Источник: Life.ru

«МиГи не должны были быть переданы Украине, было нарушено соглашение с РФ о запрете на передачу [данных самолётов] в другие государства», — написал Данко в соцсетях.

Президент Словакии Петер Пеллегрини ранее выразил несогласие с решением предыдущего правительства о поставке истребителей МиГ-29 Украине, назвав его ошибкой. По его словам, это решение лишило Словакию средств для защиты своего воздушного пространства. Также до этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил заявление польского премьера Дональда Туска о возможной передаче Украине таких же самолётов, предупредив о серьёзных последствиях для Европы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

