Власти Словакии признали нарушение соглашения с Россией из-за передачи Киеву МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини ранее выразил несогласие с решением предыдущего правительства о поставке истребителей МиГ-29 Украине, назвав его ошибкой. По его словам, это решение лишило Словакию средств для защиты своего воздушного пространства. Также до этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил заявление польского премьера Дональда Туска о возможной передаче Украине таких же самолётов, предупредив о серьёзных последствиях для Европы.