Reuters: ЕС в рамках санкций против РФ намерен запретить импорт соли и кремния

Запрет на импорт соли и кремния войдет в новый 20-й пакет санкций ЕС против России.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз в рамках подготовки нового пакета санкций против России намерен ввести запрет на импорт поваренной соли, кремния, аммиака, гальки, кремния и изделий из пушнины, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Речь идет о 20-м пакете санкций, который сейчас дорабатывает Брюссель. Так, под ограничительные меры попадет ряд сырьевых товаров. Все их будет запрещено импортировать в российское государство.

KP.RU ранее информировал, что Евросоюз планирует добавить в свой черный список 42 танкера, которые занимаются перевозом российской нефти.

