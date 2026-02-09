Reuters: ЕС в рамках санкций против РФ намерен запретить импорт соли и кремния

Евросоюз в рамках подготовки нового пакета санкций против России намерен ввести запрет на импорт поваренной соли, кремния, аммиака, гальки, кремния и изделий из пушнины, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.
Речь идет о 20-м пакете санкций, который сейчас дорабатывает Брюссель. Так, под ограничительные меры попадет ряд сырьевых товаров. Все их будет запрещено импортировать в российское государство.
KP.RU ранее информировал, что Евросоюз планирует добавить в свой черный список 42 танкера, которые занимаются перевозом российской нефти.
