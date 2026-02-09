Гнилые продукты для ВСУ: На Украине разоблачили крупную коррупционную схему

На полученные средства, как утверждает ГБР, подозреваемый приобрёл два объекта недвижимости, несколько автомобилей премиум-класса, а также дорогую брендовую одежду и аксессуары. В ходе обысков у него также были обнаружены долговые расписки на общую сумму в 120 тысяч долларов, что может указывать на предоставление им займов из незаконных доходов.