По версии правоохранительных органов, начальник продовольственной службы одной из воинских частей в Днепропетровской области систематически завышал объёмы закупаемых для войск продуктов. При этом поставленное продовольствие, в том числе овощи и фрукты, часто было гнилым и не соответствовало никаким нормам качества. Следствие считает, что только за одну неделю незаконные выплаты по данной схеме могли превышать один миллион гривен.
На полученные средства, как утверждает ГБР, подозреваемый приобрёл два объекта недвижимости, несколько автомобилей премиум-класса, а также дорогую брендовую одежду и аксессуары. В ходе обысков у него также были обнаружены долговые расписки на общую сумму в 120 тысяч долларов, что может указывать на предоставление им займов из незаконных доходов.
Ранее сообщалось, что некоторые украинские подразделения в Сумской области оказались полностью отрезаны от тылового снабжения. На отдельных участках украинские военнослужащие лишены возможности получать продовольствие, воду и боеприпасы. Украинские боевики жаловались на отсутствие воды и необходимость есть снег, который они не могут растопить из-за запрета разводить огонь, а также на нехватку патронов.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.