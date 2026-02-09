ЕС захотел включить «Башнефть» и восемь НПЗ в 20-й пакет антироссийских санкций

Согласно проекту 20-го пакета санкций, под ограничения могут попасть компания «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая НПЗ в Туапсе. Это приведёт к полному запрету для европейского бизнеса, в том числе для компаний, занимающихся транспортировкой нефти, на любые операции и контакты с указанными предприятиями. Ожидается, что Еврокомиссия окончательно примет данный пакет мер к 24 февраля.