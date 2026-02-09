Ричмонд
ЕС захотел включить «Башнефть» и восемь НПЗ в 20-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз рассматривает вопрос о введении санкций против восьми российских нефтеперерабатывающих заводов. Данная информация поступила от агентства Reuters со ссылкой на проектный документ Европейской службы внешних связей.

Источник: Life.ru

Согласно проекту 20-го пакета санкций, под ограничения могут попасть компания «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая НПЗ в Туапсе. Это приведёт к полному запрету для европейского бизнеса, в том числе для компаний, занимающихся транспортировкой нефти, на любые операции и контакты с указанными предприятиями. Ожидается, что Еврокомиссия окончательно примет данный пакет мер к 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты подготовили очередной пакет санкционных мер в отношении России, однако в ближайшее время его введение не планируется. Несмотря на готовность новых ограничений, никаких видимых признаков их скорого объявления или реализации в настоящее время нет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.