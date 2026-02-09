Корейского политика исключили из партии после слов об «импорте девственниц»

Главу провинции Чиндо в Южной Корее Кима Хи-су исключили из Демократической партии после того, как он предложил завозить в страну молодых девственниц из Шри-Ланки и Вьетнама для решения проблем снижающейся рождаемости, пишет Instant.news.
Согласно инициативе политика, девушки должны были заключать браки со стареющими сельскими холостяками, что, по его мнению, повысило бы рождаемость в Южной Корее.
Отмечается, что коэффициент рождаемости в Южной Корее составляет 0,75 ребенка на женщину, что является самым низким в мире показателем. Это может привести к сокращению населения вдвое в течение 60 лет.
Заявление Хи-су было показано по национальному телевидению и вызвало широкий общественный резонанс. При этом мэр города Кванджу предложил развивать промышленность вместо браков с иностранцами, а посольство Вьетнама в Сеуле осудило высказывание Хи-су, так как, по мнению ведомства, оно портит отношение к женщинам-мигранткам и представителям меньшинств.
В результате провинция Чолла-Намдо принесла извинения за «неуместные» слова Хи-су, а члены Демократической партии Южной Кореи единогласно проголосовали за исключение политика из партии. Кроме того, фрагмент с высказыванием политика удалили из федерального эфира.
Ранее сообщалось, что численность населения Китая по итогам 2025 года сократилась на 3,39 млн человек и составила 1,40489 млрд жителей.