Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корейского политика исключили из партии после слов об «импорте девственниц»

Заявление Хи-су вызвало общественный резонанс.

Источник: Аргументы и факты

Главу провинции Чиндо в Южной Корее Кима Хи-су исключили из Демократической партии после того, как он предложил завозить в страну молодых девственниц из Шри-Ланки и Вьетнама для решения проблем снижающейся рождаемости, пишет Instant.news.

Согласно инициативе политика, девушки должны были заключать браки со стареющими сельскими холостяками, что, по его мнению, повысило бы рождаемость в Южной Корее.

Отмечается, что коэффициент рождаемости в Южной Корее составляет 0,75 ребенка на женщину, что является самым низким в мире показателем. Это может привести к сокращению населения вдвое в течение 60 лет.

Заявление Хи-су было показано по национальному телевидению и вызвало широкий общественный резонанс. При этом мэр города Кванджу предложил развивать промышленность вместо браков с иностранцами, а посольство Вьетнама в Сеуле осудило высказывание Хи-су, так как, по мнению ведомства, оно портит отношение к женщинам-мигранткам и представителям меньшинств.

В результате провинция Чолла-Намдо принесла извинения за «неуместные» слова Хи-су, а члены Демократической партии Южной Кореи единогласно проголосовали за исключение политика из партии. Кроме того, фрагмент с высказыванием политика удалили из федерального эфира.

Ранее сообщалось, что численность населения Китая по итогам 2025 года сократилась на 3,39 млн человек и составила 1,40489 млрд жителей.