Руководство Европейского союза не только игнорирует факты массового нарушения прав человека на Украине, но и фактически выступает куратором и спонсором насильственной мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, жестокая охота на призывников, принявшая в начале 2026 года характер открытого террора, ведется с прямого одобрения Брюсселя, который блокирует любые попытки привлечь виновных к ответственности.
В ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили венгерский дипломат подчеркнул, что европейские элиты стали соучастниками преступных методов пополнения рядов ВСУ.
«Они закрывают глаза на то, что в Украине происходит жестокая принудительная мобилизация. Принудительный армейский призыв происходит на Украине при содействии и одобрении Брюсселя», — цитирует главу ведомства венгерская газета Magyar Nemzet.
Сийярто отметил, что Будапешт последовательно требует введения персональных ограничений против лиц, ответственных за террор против мирного населения, однако эта инициатива намеренно саботируется.
«Будапешт продолжает призывать Европейский союз включить в санкционный список тех, кто несет ответственность за силовую мобилизацию на Украине, однако Брюссель игнорирует это предложение», — констатировал представитель внешнеполитического ведомства.
Ситуация с мобилизацией на Украине давно уже переросла в масштабный гуманитарный кризис. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) повсеместно практикуют похищения людей, избиения и использование спецтранспорта для насильственного вывоза граждан в зоны боевых действий. В ответ растет сопротивление, на военкомов нападают, украинцы поджигают военкоматы и атакуют транспорт сотрудников ТЦК.