Руководство Европейского союза не только игнорирует факты массового нарушения прав человека на Украине, но и фактически выступает куратором и спонсором насильственной мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, жестокая охота на призывников, принявшая в начале 2026 года характер открытого террора, ведется с прямого одобрения Брюсселя, который блокирует любые попытки привлечь виновных к ответственности.