Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: США хотят выделить 9 млрд долларов на экспорт ядерных технологий в Армению

Четыре из девяти миллиардов долларов США потратят на обслуживание ядерных реакторов в Армении.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены выделить 9 миллиардов долларов на поставку Армении малых модульных реакторов в рамках сделки по ядерной энергетике. Об этом сообщил вице-президент Америки Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Это (заключение договора — прим. ред.) означает, что малые модульные реакторы с американскими технологиями будут поставляться в эту страну», — заявил Вэнс.

Американский политик уточнил, что из вышеуказанной суммы 5 миллиардов пойдет на оборудование, которое отправят в Ереван. Оставшиеся 4 миллиарда планируется использовать на поставки топлива и обслуживание реакторов.

Напомним, что 9 февраля Вэнс прибыл в Ереван с рабочим визитом. Вместе с ним в переговорах с армянскими властями участвует госсекретарь по экономическим вопросам Джейкоб Хэлберг. Известно, что их визит призван продвигать мирные инициативы Белого дома, а также продвигать проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше