Вэнс: США хотят выделить 9 млрд долларов на экспорт ядерных технологий в Армению

Соединенные Штаты намерены выделить 9 миллиардов долларов на поставку Армении малых модульных реакторов в рамках сделки по ядерной энергетике. Об этом сообщил вице-президент Америки Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Это (заключение договора — прим. ред.) означает, что малые модульные реакторы с американскими технологиями будут поставляться в эту страну», — заявил Вэнс.
Американский политик уточнил, что из вышеуказанной суммы 5 миллиардов пойдет на оборудование, которое отправят в Ереван. Оставшиеся 4 миллиарда планируется использовать на поставки топлива и обслуживание реакторов.
Напомним, что 9 февраля Вэнс прибыл в Ереван с рабочим визитом. Вместе с ним в переговорах с армянскими властями участвует госсекретарь по экономическим вопросам Джейкоб Хэлберг. Известно, что их визит призван продвигать мирные инициативы Белого дома, а также продвигать проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).