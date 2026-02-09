Вэнс: США хотят выделить 9 млрд долларов на экспорт ядерных технологий в Армению

Напомним, что 9 февраля Вэнс прибыл в Ереван с рабочим визитом. Вместе с ним в переговорах с армянскими властями участвует госсекретарь по экономическим вопросам Джейкоб Хэлберг. Известно, что их визит призван продвигать мирные инициативы Белого дома, а также продвигать проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).