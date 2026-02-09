Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении

Европейский Союз разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.
Один из вариантов включает предоставление Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам членства.
Другие варианты предполагают продолжение текущего процесса вступления или введение переходного периода с поэтапным членством, добавили собеседники.
Представитель Еврокомиссии в разговоре с агентством отметила, что будущее вступление Украины в Евросоюз является частью обсуждения мирного соглашения. ЕС опирается на тесные связи с кандидатами перед их вступлением. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, отметила представитель.
Летом 2024 года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.
В декабре 2025 года обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщил, что одним из ключевых условий мирного соглашения станет членство Украины в ЕС в 2027 году.
В ноябре того же года лидер Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев согласен только на полноценное членство в Евросоюзе, а не на промежуточный или ограниченный статус.
В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что задача Украины вступить в Евросоюз является законным выбором страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал возможное вступление Украины в ЕС ее суверенным правом. При этом Россия выступает против присоединения Украины к НАТО.