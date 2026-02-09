Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении

Представитель Еврокомиссии в разговоре с агентством отметила, что будущее вступление Украины в Евросоюз является частью обсуждения мирного соглашения. ЕС опирается на тесные связи с кандидатами перед их вступлением. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, отметила представитель.