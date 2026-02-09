Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении

ЕС планирует предоставить Украине доступ к правам членства и защиту по аналогии с той, что предоставляется членам блока. Среди других вариантов — продолжение процесса вступления или введение переходного периода.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Европейский Союз разрабатывает ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Один из вариантов включает предоставление Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам членства.

Другие варианты предполагают продолжение текущего процесса вступления или введение переходного периода с поэтапным членством, добавили собеседники.

Представитель Еврокомиссии в разговоре с агентством отметила, что будущее вступление Украины в Евросоюз является частью обсуждения мирного соглашения. ЕС опирается на тесные связи с кандидатами перед их вступлением. В случае Украины блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, отметила представитель.

Летом 2024 года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.

В декабре 2025 года обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщил, что одним из ключевых условий мирного соглашения станет членство Украины в ЕС в 2027 году.

В ноябре того же года лидер Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев согласен только на полноценное членство в Евросоюзе, а не на промежуточный или ограниченный статус.

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что задача Украины вступить в Евросоюз является законным выбором страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал возможное вступление Украины в ЕС ее суверенным правом. При этом Россия выступает против присоединения Украины к НАТО.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше