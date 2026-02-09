Британские министры поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке

«Позже на этой неделе Кир Стармер возглавит нашу делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности. В это критическое для мира время мы нуждаемся в его руководстве не только дома, но и на мировой арене, и нам нужно сосредоточиться на том, что важно: на обеспечении безопасности нашей страны», — заявила глава МИД Иветт Купер.