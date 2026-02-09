Украинское профильное ведомство опубликовало данные, из которых следует, что в Киеве объявили воздушную тревогу.
Также сирены воздушной тревоги сработали в Киевской, днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской Черкасской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях.
В некоторых областях Украины тревогу 9 февраля уже объявляли.
