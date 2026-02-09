Ричмонд
В Киеве объявили воздушную тревогу

Украинское профильное ведомство опубликовало данные, из которых следует, что в Киеве объявили воздушную тревогу.

Также сирены воздушной тревоги сработали в Киевской, днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской Черкасской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях.

В некоторых областях Украины тревогу 9 февраля уже объявляли.

Читайте материал «“Общественное”: в Харькове прогремел взрыв».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

