Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину

Соединенные Штаты вряд ли поддержат интервенцию войск стран Евросоюза, которые могут внедрить на украинские территории. С таким заявлением в понедельник, 9 февраля, выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и (президента Украины — прим. «ВМ») Владимира Зеленского не будет позитивным, — приводит его слова НТВ.

По словам Лаврова, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в открытую демонстрируют настоящую гордость в отношении даже потенциальной отправки так называемых «экспедиционных войск» на Украину. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что при этом политики рассчитывают и на то, что США поддержат эту идею.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан также сообщил, что у Европейского союза (ЕС) уже есть подписанный документ, позволяющий отправить войска на Украину в случае необходимости. Кроме того, Орбан решительно выступил против ускоренного приема Украины в ЕС к 2027 году. По его словам, это напрямую втянет Евросоюз в военный конфликт с Россией и подвергнет опасности его членов.

