The Guardian: у конкурента Стармера появился сайт

У Анджелы Рэйнер из британской партии лейбористов, которую считают конкурентом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, появился сайт, утверждает The Guardian.

Как утверждают СМИ, сама Рэйнер причастность к сайту опровергла и заявила, что он является фейковым.

Многие эксперты предполагают, что Стармера может ждать скорая отставка, после того как с должности ушел руководитель аппарата британского премьер-министра. Стармер утверждает, что хотел бы сохранить свою должность.

Читайте материал «Дмитриев предположил, что крупного европейского политика ожидает скорая отставка».

