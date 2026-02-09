Ричмонд
В Италии рассказали о волнении главы МИД Ди Майо перед встречей с Лавровым

Бывший посол Италии в Москве Джорджо Стараче поделился деталями визита в Россию главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо в феврале 2022 года. По словам дипломата, тогда ещё молодой министр испытывал волнение перед встречей со своим опытным российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Переговоры состоялись 17 февраля 2022 года в здании российского внешнеполитического ведомства. Как вспоминает Стараче, в тот день в Москве стояла морозная погода и шёл снег. Итальянским гостям пришлось пробираться к месту встречи сквозь переменчивый ветер от своего посольства, расположенного в переулках между Арбатом и Пречистенкой.

«Молодой итальянский министр был взволнован встречей с Сергеем Лавровым — ветераном дипломатии, пережившим многие мировые события», — отметил экс-посол. На тот момент Ди Майо было 35 лет, и он занимал пост министра иностранных дел с весны 2019 года.

Стараче добавил, что, несмотря на ощущавшуюся напряжённость в отношениях России и Запада из-за украинского кризиса, сам разговор получился длительным, подробным и в целом прошёл в тёплой атмосфере. Перед прощанием Лавров с полуулыбкой остановил итальянских собеседников и пригласил их посетить Крым.

Ранее Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты не окажут военной поддержки европейским войскам, если те будут размещены на Украине. Глава МИД РФ сообщил, что российская сторона напрямую задавала американцам вопрос о возможности такой поддержки. По его словам, ответ США для европейских стран и Владимира Зеленского, несомненно, будет отрицательным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

