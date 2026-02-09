Ричмонд
Reuters: НАТО в ближайшие дни может начать миссию «Арктический часовой»

Ожидается, что учения в Гренландии снизят напряженность между Европой и США.

Источник: Аргументы и факты

НАТО планирует запустить операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в Гренландии в ближайшие дни, пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Они рассказали, что решение о старте учений в альянсе могут принять уже на текущей неделе на встрече глав Минобороны стран-членов альянса в Брюсселе.

Этот шаг призван усилить роль альянса в регионе и снижения напряженности в вопросе Гренландии между лидером США Дональдом Трампом и союзниками в Европе, отмечает агентство.

Ранее министр иностранных дел Британии Иветт Купер заявила, что британская сторона поддерживает идею запуска операции Североатлантического альянса «Арктический часовой» для укрепления сил НАТО на Крайнем Севере.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о планах присоединения к США Гренландии, которая является автономной территорией Дании. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года заявил, ее можно «аннексировать».

