Премьер Мишустин наградил зампреда кабмина Голикову медалью Столыпина II степени

Голикова награждена за многолетнюю и добросовестную работу.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил медалью Петра Столыпина II степени заместителя председателя правительства Татьяну Голикову за многолетнюю и добросовестную работу. Распоряжение главы кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П. А. II степени заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну», — говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, 13 января Михаил Мишустин наградил премией Правительства военкора KP.RU Григория Кубатьяна. Премьер, говоря о военных корреспондентах, подчеркнул, что ребята действуют бесстрашно, не жалея себя, нередко становясь мишенью для противников. И порой некоторых из них теряем, отметил он. Глава кабмина напомнил, что Григорий с началом специальной военной операции ушел добровольцем. Был ранен, сейчас он уже как военкор продолжает работать, рассказывать о наших защитниках.