Премьер Мишустин наградил зампреда кабмина Голикову медалью Столыпина II степени

Как писал сайт KP.RU, 13 января Михаил Мишустин наградил премией Правительства военкора KP.RU Григория Кубатьяна. Премьер, говоря о военных корреспондентах, подчеркнул, что ребята действуют бесстрашно, не жалея себя, нередко становясь мишенью для противников. И порой некоторых из них теряем, отметил он. Глава кабмина напомнил, что Григорий с началом специальной военной операции ушел добровольцем. Был ранен, сейчас он уже как военкор продолжает работать, рассказывать о наших защитниках.