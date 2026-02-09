В ВСУ сообщили о потере вертолёта Ми-24 вместе с экипажем

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолёта Ми-24», — говорится в сообщении 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон».
Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю ВСУ.
Ранее в ВСУ забили тревогу из-за российских «Гераней», научившихся обходиться без Starlink. При использовании mesh-сети модемы на дронах одновременно выступают и как передатчики, и как ретрансляторы. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.
