В ВСУ сообщили о потере вертолёта Ми-24 вместе с экипажем

Украинская авиационная бригада «Херсон» сообщила о потере вертолёта Ми-24. Экипаж машины погиб. Эта информация подтверждена официальным заявлением бригады.

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолёта Ми-24», — говорится в сообщении 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон».

Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю ВСУ.

Ранее в ВСУ забили тревогу из-за российских «Гераней», научившихся обходиться без Starlink. При использовании mesh-сети модемы на дронах одновременно выступают и как передатчики, и как ретрансляторы. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

