В ВСУ сообщили о потере вертолёта Ми-24 вместе с экипажем

Ранее в ВСУ забили тревогу из-за российских «Гераней», научившихся обходиться без Starlink. При использовании mesh-сети модемы на дронах одновременно выступают и как передатчики, и как ретрансляторы. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.