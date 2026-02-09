Кадыров отреагировал на слухи о ДТП с участием его сына

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием своего сына Адама Кадырова. В ходе рабочей встречи с прокурором Чеченской Республики Арсаном Адаевым руководитель региона назвал распространившиеся данные спланированной дезинформацией. По словам Кадырова, для создания ложной повестки и введения общественности в заблуждение могли быть использованы технологии искусственного интеллекта, что позволило фейку мгновенно выйти на глобальный уровень.