Орбан предупредил о грядущих «самых опасных временах» для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о грядущих «самых опасных временах» для Евросоюза. Он заявил в соцсетях, что Европа еженедельно приближается к войне. Орбан подчеркнул, что Венгрия не должна быть втянута в это «безумие».