Орбан предупредил о грядущих «самых опасных временах» для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о грядущих «самых опасных временах» для Евросоюза. Он заявил в соцсетях, что Европа еженедельно приближается к войне. Орбан подчеркнул, что Венгрия не должна быть втянута в это «безумие».

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне. Впереди нас ждут самые опасные времена. Венгрия не должна быть втянута в это безумие», — заявил Орбан.

Венгерский премьер также напомнил о намерении генерального секретаря НАТО Марка Рютте развернуть на территории Украины иностранный военный контингент.

Вместе с тем Орбан подчеркнул, что Украина, настаивая на запрете для Венгрии российских энергоносителей, действует как враг, а не просто противник, поскольку это вредит основополагающим интересам Будапешта.

Ранее Виктор Орбан назвал Украину врагом своей страны. Основанием для такого заявления стали требования Киева к Евросоюзу о запрете для Будапешта импорта российских энергоносителей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

