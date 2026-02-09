Орбан предупредил о грядущих «самых опасных временах» для ЕС

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне. Впереди нас ждут самые опасные времена. Венгрия не должна быть втянута в это безумие», — заявил Орбан.
Венгерский премьер также напомнил о намерении генерального секретаря НАТО Марка Рютте развернуть на территории Украины иностранный военный контингент.
Вместе с тем Орбан подчеркнул, что Украина, настаивая на запрете для Венгрии российских энергоносителей, действует как враг, а не просто противник, поскольку это вредит основополагающим интересам Будапешта.
Ранее Виктор Орбан назвал Украину врагом своей страны. Основанием для такого заявления стали требования Киева к Евросоюзу о запрете для Будапешта импорта российских энергоносителей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.