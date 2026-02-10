От волонтерства до пенсий: ключевые изменения в проекте Конституции РК

Работа над Основным законом выходит на финишную прямую: документ дорабатывают с учётом предложений граждан, экспертов и общественных организаций, а сам проект, по мнению членов комиссии, уже готов к вынесению на всенародный референдум.
5 тысяч предложений от граждан — и не «для галочки».
По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Эльвиры Азимовой, за время общественного обсуждения в комиссию поступило около 5 тысяч предложений. Часть из них легла в основу конкретных конституционных норм.
На десятом заседании новые поправки представил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов. И среди них есть изменения, которые напрямую касаются повседневной жизни казахстанцев.
Волонтёрство — теперь на уровне Конституции.
Одним из важных новшеств стало конституционное закрепление волонтёрской деятельности. Если раньше волонтёрство регулировалось профильным законом, то теперь ему предлагается придать статус конституционной ценности.
В пункт 2 статьи 31 проекта внесено дополнение:
в Казахстане поощряются добровольное социальное страхование, различные формы социального обеспечения, волонтёрская деятельность и благотворительность.
Проще говоря, государство официально признаёт, что добровольная помощь обществу — это не второстепенное явление, а важная часть развития страны, экологии, социальной поддержки и гражданской ответственности.
По словам Нурмуханова, эта норма логично вписывается в общий дух новой Конституции, где особое внимание уделяется ответственному и созидательному патриотизму, труду и участию граждан в жизни общества.
Права человека и права гражданина: где проходит граница.
Отдельный и принципиальный разговор развернулся вокруг статьи 14, посвящённой правовому статусу личности.
Профессор Университета Нархоз Виктор Малиновский предложил чётко зафиксировать в Конституции:
права и обязанности гражданина принадлежат ему именно в силу гражданства.
Почему это важно?
Потому что, как подчеркнул эксперт, в конституционном праве существует фундаментальное различие:
права человека — универсальные, неотчуждаемые, принадлежат каждому от рождения; права гражданина — возникают из устойчивой политико-правовой связи с государством.
Такое разграничение позволяет избежать разночтений и делает Конституцию более логичной и юридически точной.
Схожую позицию высказала и директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова. Она отметила, что проект новой Конституции сознательно разделяет права человека и права гражданина.
При этом права иностранцев и лиц без гражданства, по её словам, не исчезают, но их объём и условия реализации будут устанавливаться отдельными законами.
Важно и другое уточнение:
установление пределов реализации прав — не означает их ограничения, а служит балансу, при котором свобода одного человека не нарушает свободу другого.
Формы собственности: не только государственная и частная.
Депутат Мажилиса Азат Перуашев предложил расширить формулировку статьи о собственности. Он считает, что Конституция должна гарантировать защиту всех форм собственности, а не только государственной и частной.
По его мнению, такая норма позволит:
активнее вовлекать ресурсы бизнеса и общества; расширить экономический оборот; создать условия для диверсификации экономики и роста благосостояния.
Специальный правовой режим — без угрозы унитарности.
Отдельно обсуждалась норма о возможности установления специального правового режима. Депутат Мурат Абенов подчеркнул:
речь не идёт ни об автономиях, ни о «особых территориях».
Казахстан, как он отметил, остаётся унитарным государством с единым правовым пространством. Например, город Алатау — это не автономия, а обычный казахстанский город, где просто предусмотрены более гибкие экономические условия для бизнеса и инвестиций.
Конституция с акцентом на старшее поколение.
Представитель ветеранского сообщества Бактыкожа Измухамбетов обратил внимание на социальные гарантии, важные для пожилых людей.
Проект новой Конституции закрепляет:
право на минимальный размер заработной платы и пенсии; социальное обеспечение по возрасту, инвалидности и болезни; развитие различных форм социальной поддержки и благотворительности.
Кроме того, в Конституции предлагается прямо зафиксировать обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях — как элемент семейной солидарности и преемственности поколений.
Поддержка профсоюзов и экспертов.
Проект Основного закона поддержала и Федерация профсоюзов Казахстана. По словам её председателя Сатыбалды Даулеталина, документ во многом отражает запросы людей труда — вопросы безопасности, занятости и будущего детей.
Политолог Марат Шибутов подвёл итог дискуссии:
по его словам, каждая формулировка прошла через непростые, но честные обсуждения, а сам проект стал результатом совместной работы людей с разным опытом и взглядами.
Что дальше?
Очередное заседание Конституционной комиссии запланировано на 10 февраля.
А сам проект, как всё чаще звучит в экспертной среде, уже находится в той стадии, когда общество должно сказать своё слово — на всенародном референдуме.