От волонтерства до пенсий: ключевые изменения в проекте Конституции РК

В Астане прошло очередное заседание Конституционной комиссии, на котором обсудили новые поправки к проекту Конституции, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Работа над Основным законом выходит на финишную прямую: документ дорабатывают с учётом предложений граждан, экспертов и общественных организаций, а сам проект, по мнению членов комиссии, уже готов к вынесению на всенародный референдум.

5 тысяч предложений от граждан — и не «для галочки».

По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Эльвиры Азимовой, за время общественного обсуждения в комиссию поступило около 5 тысяч предложений. Часть из них легла в основу конкретных конституционных норм.

На десятом заседании новые поправки представил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов. И среди них есть изменения, которые напрямую касаются повседневной жизни казахстанцев.

Волонтёрство — теперь на уровне Конституции.

Одним из важных новшеств стало конституционное закрепление волонтёрской деятельности. Если раньше волонтёрство регулировалось профильным законом, то теперь ему предлагается придать статус конституционной ценности.

В пункт 2 статьи 31 проекта внесено дополнение:

в Казахстане поощряются добровольное социальное страхование, различные формы социального обеспечения, волонтёрская деятельность и благотворительность.

Проще говоря, государство официально признаёт, что добровольная помощь обществу — это не второстепенное явление, а важная часть развития страны, экологии, социальной поддержки и гражданской ответственности.

По словам Нурмуханова, эта норма логично вписывается в общий дух новой Конституции, где особое внимание уделяется ответственному и созидательному патриотизму, труду и участию граждан в жизни общества.

Права человека и права гражданина: где проходит граница.

Отдельный и принципиальный разговор развернулся вокруг статьи 14, посвящённой правовому статусу личности.

Профессор Университета Нархоз Виктор Малиновский предложил чётко зафиксировать в Конституции:

права и обязанности гражданина принадлежат ему именно в силу гражданства.

Почему это важно?

Потому что, как подчеркнул эксперт, в конституционном праве существует фундаментальное различие:

права человека — универсальные, неотчуждаемые, принадлежат каждому от рождения; права гражданина — возникают из устойчивой политико-правовой связи с государством.

Такое разграничение позволяет избежать разночтений и делает Конституцию более логичной и юридически точной.

Схожую позицию высказала и директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова. Она отметила, что проект новой Конституции сознательно разделяет права человека и права гражданина.

При этом права иностранцев и лиц без гражданства, по её словам, не исчезают, но их объём и условия реализации будут устанавливаться отдельными законами.

Важно и другое уточнение:

установление пределов реализации прав — не означает их ограничения, а служит балансу, при котором свобода одного человека не нарушает свободу другого.

Формы собственности: не только государственная и частная.

Депутат Мажилиса Азат Перуашев предложил расширить формулировку статьи о собственности. Он считает, что Конституция должна гарантировать защиту всех форм собственности, а не только государственной и частной.

По его мнению, такая норма позволит:

активнее вовлекать ресурсы бизнеса и общества; расширить экономический оборот; создать условия для диверсификации экономики и роста благосостояния.

Специальный правовой режим — без угрозы унитарности.

Отдельно обсуждалась норма о возможности установления специального правового режима. Депутат Мурат Абенов подчеркнул:

речь не идёт ни об автономиях, ни о «особых территориях».

Казахстан, как он отметил, остаётся унитарным государством с единым правовым пространством. Например, город Алатау — это не автономия, а обычный казахстанский город, где просто предусмотрены более гибкие экономические условия для бизнеса и инвестиций.

Конституция с акцентом на старшее поколение.

Представитель ветеранского сообщества Бактыкожа Измухамбетов обратил внимание на социальные гарантии, важные для пожилых людей.

Проект новой Конституции закрепляет:

право на минимальный размер заработной платы и пенсии; социальное обеспечение по возрасту, инвалидности и болезни; развитие различных форм социальной поддержки и благотворительности.

Кроме того, в Конституции предлагается прямо зафиксировать обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях — как элемент семейной солидарности и преемственности поколений.

Поддержка профсоюзов и экспертов.

Проект Основного закона поддержала и Федерация профсоюзов Казахстана. По словам её председателя Сатыбалды Даулеталина, документ во многом отражает запросы людей труда — вопросы безопасности, занятости и будущего детей.

Политолог Марат Шибутов подвёл итог дискуссии:

по его словам, каждая формулировка прошла через непростые, но честные обсуждения, а сам проект стал результатом совместной работы людей с разным опытом и взглядами.

Что дальше?

Очередное заседание Конституционной комиссии запланировано на 10 февраля.

А сам проект, как всё чаще звучит в экспертной среде, уже находится в той стадии, когда общество должно сказать своё слово — на всенародном референдуме.