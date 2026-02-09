Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просят пожалеть»: посол России рассказал , чего боятся французские бизнесмены

Французские бизнесмены обеспокоены возможными последствиями объявляемых Европой санкций против РФ и просят Россию «пожалеть» их, сказал российский посол в Париже Алексей Мешков.

Французские бизнесмены обеспокоены возможными последствиями объявляемых Европой санкций против РФ и просят Россию «пожалеть» их, сказал российский посол в Париже Алексей Мешков.

Как заявил посол в интервью «России 24», французские предприниматели предполагают, что «оголтелые антироссийские санкции» бумерангом ударят по их бизнесу в России.

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, выбирая конфронтацию с Россией, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить РФ. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

Читайте материал «La Tribune: председатель Банка Франции де Гало досрочно уйдет в отставку».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.