Французские бизнесмены обеспокоены возможными последствиями объявляемых Европой санкций против РФ и просят Россию «пожалеть» их, сказал российский посол в Париже Алексей Мешков.
Как заявил посол в интервью «России 24», французские предприниматели предполагают, что «оголтелые антироссийские санкции» бумерангом ударят по их бизнесу в России.
Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, выбирая конфронтацию с Россией, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить РФ. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
