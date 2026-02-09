Bloomberg раскрыл планы ЕС закрепить членство Украины в мирных договорённостях

Другие варианты включают продолжение существующей процедуры присоединения или введение переходного периода, в течение которого Украина будет постепенно становиться полноправным членом. Представитель Еврокомиссии подтвердила, что вопрос членства Киева является частью дискуссий о мирном урегулировании. Она отметила, что ЕС уже сейчас развивает тесное сотрудничество с кандидатами, а в случае с Украиной часть такого взаимодействия идёт в рамках действующего Соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.