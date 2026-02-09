«Среди рассматриваемых вариантов — предоставление Киеву с самого начала защиты, которая предоставляется при вступлении в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам, предоставляемым членам организации», — говорится в публикации.
Другие варианты включают продолжение существующей процедуры присоединения или введение переходного периода, в течение которого Украина будет постепенно становиться полноправным членом. Представитель Еврокомиссии подтвердила, что вопрос членства Киева является частью дискуссий о мирном урегулировании. Она отметила, что ЕС уже сейчас развивает тесное сотрудничество с кандидатами, а в случае с Украиной часть такого взаимодействия идёт в рамках действующего Соглашения о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.
Ранее сообщалось, что европейские страны воспринимают потенциальное мирное соглашение по Украине как собственную неудачу. Переговоры в Анкоридже открыли новую страницу в подходах к урегулированию украинского кризиса. Однако западноевропейские сторонники конфронтации пытаются вернуть ситуацию к прежнему курсу на размещение своих вооружённых сил на Украине.
