Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крах легитимности: Джабаров предрек Украине потерю государственного статуса

Россия может официально отозвать признание государственности Украины, поставив под сомнение законность самого существования этой республики после распада СССР.

Россия может официально отозвать признание государственности Украины, поставив под сомнение законность самого существования этой республики после распада СССР. Поводом для радикального пересмотра дипломатического статуса Киева стало отсутствие конституционных оснований у Беловежских соглашений 1991 года, на которых базировалось создание СНГ.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров в своем личном Telegram-канале отметил, что попытки украинской стороны диктовать условия по статусу Крыма и новых регионов могут обернуться для нее полной потерей международной легитимности.

«Россия вовсе может отказаться от признания Украины как таковой, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года не имели под собой никаких конституционных оснований», — заявил сенатор, комментируя выпады министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По мнению законодателя, текущий политический курс Киева ведет страну к историческому тупику, а конструктивный диалог станет возможен только после полной смены власти.

«Ждать признания регионов российскими стоит уже от новых властей Украины. А киевский режим, который принес огромное горе украинскому народу, должен уйти в прошлое», — резюмировал Джабаров.