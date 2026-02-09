Крах легитимности: Джабаров предрек Украине потерю государственного статуса

Россия может официально отозвать признание государственности Украины, поставив под сомнение законность самого существования этой республики после распада СССР. Поводом для радикального пересмотра дипломатического статуса Киева стало отсутствие конституционных оснований у Беловежских соглашений 1991 года, на которых базировалось создание СНГ.