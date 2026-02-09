Ричмонд
В Турции заявили об отсутствии угрозы войны между США и Ираном

Прямое военное столкновение между США и Ираном в данный момент маловероятно. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе интервью телеканалу CNN Turk. Он подчеркнул важность достижения конкретных результатов на переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Источник: Life.ru

«Для нас важно, чтобы переговоры [между Ираном и США] привели к определённому результату и мы постепенно удалялись от угрозы войны. На данный момент, по крайней мере, внезапной угрозы войны не наблюдается», — сказал Фидан.

Ранее Life.ru писал, что Иран выразил готовность снизить степень обогащения своих запасов урана до уровня ниже 60%, при условии полного снятия американских санкций. Такое заявление сделал глава Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ) и вице-президент страны Мохаммад Эслами. По его словам, решение о понижении уровня обогащения напрямую связано с отменой всех ограничительных мер со стороны Вашингтона.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

