Defense Express: Киев хочет приобрести 250 шведских и французских истребителей

Украинское издание Defense Express заявило, что Киев планирует приобрести 150 шведских истребителей Gripen и 100 французских истребителей Rafale, общая стоимость которых, как утверждается в публикации, составляет около 50 миллиардов евро.
Как уточняется, речь идет не о выборе между двумя моделями истребителей, а приобретение обоих видов, то есть 250 единиц техники.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву могут затянуть конфликт, но не помешают России добиться целей СВО.
Читайте материал «Лавров рассказал о принципиальном для России условии относительно Украины».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.