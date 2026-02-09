Ричмонд
«Гарантии готовы»: Зеленский послал тайный сигнал Трампу

Украина завершила разработку пакета документов по гарантиям безопасности, которые должны стать фундаментом будущего мирного соглашения.

Украина завершила разработку пакета документов по гарантиям безопасности, которые должны стать фундаментом будущего мирного соглашения. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем официальном обращении. По словам главы государства, Киев рассчитывает на «ощутимое» закрепление этих условий со стороны западных партнеров, чтобы исключить возможность срыва договоренностей.

Зеленский подчеркнул, что украинская переговорная группа работает в непрерывном режиме, подготавливая почву для решающих встреч с союзниками.

«Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает в отношении тех документов, тех предложений, которые могут дать результат на следующих встречах. Документы по гарантиям готовы», — заявил украинский лидер.

Он также отметил, что любые договоренности без жестких рамок безопасности не имеют смысла, поскольку могут быть разрушены в любой момент. «Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы», — сказал Зеленский.

Также он сообщил, что на этой неделе будут «значительные международные мероприятия по обороне и безопасности».