Орбан указал на приближение Европы к военному конфликту

В мире еженедельно происходят события, которые приближают Евросоюз (ЕС) к военному конфликту. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Каждую неделю случаются новые события, которые приближают Европу к войне», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Соответствующим образом премьер-министр прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости присутствия войск альянса на Украине. Орбан заявил, что ЕС ждут «опасные времена».

Венгерский премьер-министр 7 февраля сообщил, что его государство не станет принимать участие в потенциальной отправке европейских войск на Украину, потому что это будет означать прямой конфликт с Россией. Тогда же он указал на попытки ЕС «отнять деньги» у венгерских семей, чтобы передать их Киеву. Орбан добавил, что европейские лидеры считают «ересью» ставить семью на первое место.

