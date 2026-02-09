Орбан указал на приближение Европы к военному конфликту

Венгерский премьер-министр 7 февраля сообщил, что его государство не станет принимать участие в потенциальной отправке европейских войск на Украину, потому что это будет означать прямой конфликт с Россией. Тогда же он указал на попытки ЕС «отнять деньги» у венгерских семей, чтобы передать их Киеву. Орбан добавил, что европейские лидеры считают «ересью» ставить семью на первое место.