Сообщница Эпштейна предложила Трампу очистить его имя в обмен на помилование

«Госпожа Максвелл готова говорить полностью и честно, если президент Трамп помилует её. Только она может предоставить полный отчёт. Некоторым может не понравиться то, что они услышат, но правда имеет значение. Например, и президент Трамп, и президент Клинтон невиновны в каких-либо правонарушениях», — сказал адвокат Максвелл Дэвид Оскар Маркус.
Республиканец допустил возможность помилования или смягчения наказания для Максвелл. А демократы в профильном комитете Конгресса расценили позицию осуждённой как попытку добиться освобождения в обмен на молчание. Представитель партии Мелани Стэнсбери заявила, что подобные действия не останутся без реакции со стороны законодателей.
Ранее ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Джеффри Эпштейна. Бюро не нашло достаточных доказательств, что финансист руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для элиты. Ведомство годами анализировало банковские операции, электронную почту Эпштейна и опрашивало жертв. В платежах не выявили связей с преступной деятельностью, а некоторые показания потерпевших содержали ложные сведения. Но ФБР признаёт, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних.
