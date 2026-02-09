Сообщница Эпштейна предложила Трампу очистить его имя в обмен на помилование

«Госпожа Максвелл готова говорить полностью и честно, если президент Трамп помилует её. Только она может предоставить полный отчёт. Некоторым может не понравиться то, что они услышат, но правда имеет значение. Например, и президент Трамп, и президент Клинтон невиновны в каких-либо правонарушениях», — сказал адвокат Максвелл Дэвид Оскар Маркус.