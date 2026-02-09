Володин встретился с председателем парламента Монголии

Официальный сайт Госдумы сообщил, что председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и председатель парламента Монголии Ням-Осорын Учрала встретились в Москве.
Володин и Учрала обсудили предстоящие двусторонние переговоры и подготовку к проведению в Госдуме второго заседания комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии.
Как уточняется, первое заседание комиссии состоялось в Улан-Баторе в сентябре 2023 года.
