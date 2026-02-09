Ричмонд
Вэнс анонсировал $9 млрд инвестиций США в сферу ядерной энергетики Армении

США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении и поставят стране малые модульные реакторы. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Источник: Reuters

Господин Вэнс рассказал, что Армения и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере — «Соглашение 123». «Это откроет дорогу для армянских и американских компаний в реализации будущих программ. Речь идет о первоначальных инвестициях в размере $5 млрд, в дальнейшем — еще $4 млрд», — сказал Джей Ди Вэнс. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван 9 февраля и провел переговоры с Николом Пашиняном. На этой неделе он также планирует отправиться в Азербайджан. Турне вице-президента США по Южному Кавказу организовано для содействия реализации масштабного транспортного проекта в регионе «Маршрут Трампа».

