Вэнс анонсировал $9 млрд инвестиций США в сферу ядерной энергетики Армении

Господин Вэнс рассказал, что Армения и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере — «Соглашение 123». «Это откроет дорогу для армянских и американских компаний в реализации будущих программ. Речь идет о первоначальных инвестициях в размере $5 млрд, в дальнейшем — еще $4 млрд», — сказал Джей Ди Вэнс. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.