Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что в результате действий ВС РФ был уничтожен наемник ВСУ, придерживавшийся неонацистских взглядов. Он уточнил, что в этот раз ликвидирован итальянский нацист Юрий Превитали. По его словам, в западных и украинских источниках Превитали представлялся как «мирный доброволец».