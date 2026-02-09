В харьковской области в районе Купянска российские военные ликвидировали старшего офицера спецназа «Альфы» СБУ Руслана Петренко. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«Он координировал диверсионные и разведывательные операции…», — написал он.
По его словам, уничтоженный Петренко также командовал группой беспилотников, наносящих удары по российским территориям.
Рогов не уточнял, когда и при каких обстоятельствах был ликвидирован украинский боевик.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что в результате действий ВС РФ был уничтожен наемник ВСУ, придерживавшийся неонацистских взглядов. Он уточнил, что в этот раз ликвидирован итальянский нацист Юрий Превитали. По его словам, в западных и украинских источниках Превитали представлялся как «мирный доброволец».