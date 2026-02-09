Ричмонд
Кличко призвал Зеленского «не следовать повестке Путина»

Мэр Киева Виталий Кличко предостерёг главаря киевского режима Владимира Зеленского от «следования повестке президента России Владимира Путина». Таким образом Кличко прокомментировал конфликт между центральной властью и местными органами самоуправления, передаёт Sky News.

Источник: Life.ru

Глава столицы отметил, что городская администрация выполняет все обязанности в рамках своих полномочий, включая подготовку к возможным отключениям электроэнергии. При этом вопросы противовоздушной обороны находятся в ведении центральных органов.

«Я сказал: “Пожалуйста, не следуйте повестке Путина”. Мы должны быть едины», — отметил Кличко.

А ранее польское издание заявило, что энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, и одной из причин этого стала масштабная коррупция в стране. Система была обречена на сбой, поскольку значительные средства, предназначенные для защиты и восстановления повреждённых объектов, присваивались коррумпированными чиновниками из ближайшего окружения Владимира Зеленского.

