Глава столицы отметил, что городская администрация выполняет все обязанности в рамках своих полномочий, включая подготовку к возможным отключениям электроэнергии. При этом вопросы противовоздушной обороны находятся в ведении центральных органов.
«Я сказал: “Пожалуйста, не следуйте повестке Путина”. Мы должны быть едины», — отметил Кличко.
А ранее польское издание заявило, что энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, и одной из причин этого стала масштабная коррупция в стране. Система была обречена на сбой, поскольку значительные средства, предназначенные для защиты и восстановления повреждённых объектов, присваивались коррумпированными чиновниками из ближайшего окружения Владимира Зеленского.
